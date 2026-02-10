UŽIVO / Izvanredna presica Hajduka, Bilić potvrdio da Vučević odlazi!

Vučević je najavio novi ugovor za Livaju. Zbog čega je ta priča zastala? Ima li ograničenja oko financijskog fair-playa?

Bilić: Mislim da na ovo pitanje ne bih odgovarao u ovoj situaciji, tematika je različita. Bili smo u procesu pregovora s Markom i njegovim agentom. Nadamo se da ćemo to unutar skorijeg perioda to riješiti, najkasnije do petog mjeseca. Riješit ćemo to zajedno s njim. Nije zapelo zbog financijskog fair-playa.

Pavasović Visković: U Nadzornom odboru sjede navijači Hajduka i svjesni smo koliko Livaja znači Hajduku. Ali NO ne raspravlja o tome sve dok predsjednik ne uputi NO-u zahtjev za suglasnost. Nije naše da o tome govorimo.

Hoćete li smijeniti Garciju ako izgubi u Osijeku?

Bilić: Ne.

Čime ste najviše razočarani u Hajduku?

Pavasović Visković: U mom prvom mandatu je sve što se tiče financija bilo puno gore nego sada. Ja sam navijač Hajduka i razočaran sam kad je nešto loše. Ako dobijemo u Osijeku, sve će biti super, ako ne dobijemo, sve će biti loše, takav sam ja, kao i svi oko kluba. Ima i moje odgovornosti u ovoj situaciji, ne skrivam se iza toga. Nisam sretan.

Infrastruktura?

Pavasović Visković: Mene nema često tu jer me tu ne treba biti. Nadzorni odbor ne treba puno u javnosti govoriti. Infrastruktura nije jedno od najvažnijih pitanja, to je jedino važno pitanje, ako se mene pita. To ipak uglavnom ovisi o politici. To prelazi moć bilo kakve Uprave ili Nadzornog odbora. To je na gradu i na državi. Mi ćemo davati podršku, izražavati naše želje bez ikakve zadrške.