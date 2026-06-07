UŽIVO / HRVATSKA – SLOVENIJA 0:0 Livaković i vratnica spasili Vatrene od ranog zaostatka

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, koja počinje u 20:45. Susret će poslužiti kao posljednja provjera izabranicima Zlatka Dalića uoči početka Svjetskog prvenstva za četiri dana. Posebnu težinu utakmici daje mogućnost da će to biti posljednji nastup Luke Modrića pred domaćom publikom u dresu Hrvatske.