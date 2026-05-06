UŽIVO / BAYERN – PSG 0:1 Dembele doveo Parižane u brzo vodstvo i približio ih novom finalu!

Večeras od 21 sat igra se uzvrat polufinala Lige prvaka između Bayerna i PSG-a. Prvi susret u Parizu završio je spektakularno 5:4, u jednoj od najuzbudljivijih utakmica sezone. Bayern traži prolazak i priliku za osvajanje trostruke krune, dok PSG brani naslov i želi novo finale. Pobjednika u završnici natjecanja čeka Arsenal, koji je ranije izbacio Atletico Madrid.
8'
Žuti karton za Mendesa nakon prekršaja na Oliseu.
3' GOOOL!
Dembele je zabio za 0:1! Upamecano je pogriješio i nije uspio zaustaviti prodor Kvaratskhelije koji je projurio lijevim krilom, a zatim poslao savršenu povratnu loptu u sredinu. Iz drugog plana utrčao je Dembele i preciznim udarcem pogodio pod gredu za brzo vodstvo gostiju.
1'
Počela je utakmica.
Stigli su sastavi
BAYERN: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane
PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Doue, Dembele
Trener Bayerna Vincent Kompany najavio je kako u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv PSG-a ne planira velike taktičke promjene niti posebna iznenađenja, a posebno je nahvalio hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića
Tko nedostaje?
Jedini izostanak u momčadi Vincenta Kompanyja je Serge Gnabry, dok su se Raphael Guerreiro i Lennart Karl vratili treninzima i ponovno su u konkurenciji za sastav.
S druge strane, PSG će biti oslabljen jer neće moći računati na Achrafa Hakimija, koji je u prvoj utakmici ozlijedio zadnju ložu i očekuje ga nekoliko tjedana pauze. Izvan kadra je i vratar Lucas Chevalier zbog ozljede ruke.
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je João Pinheiro iz Portugala, a pomagat će mu linijski suci Bruno Jesus i Luciano Maia, također iz Portugala. Četvrti sudac je Norvežanin Espen Eskås, dok će u VAR sobi biti Talijan Marco Di Bello.
