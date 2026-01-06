Uvjerljivo slavlje Juventusa na neugodnom gostovanju

Torinski sastav poveo je u 16. minuti autogolom Tarika Muharemovića i bio bolja momčad u prvom poluvremenu, a u nastavku je brzo riješio pitanje pobjednika.

Smolčiću malo više sat vremena u novoj pobjedi Coma, Baturina ušao s klupe

Fabio Miretti povisio je na 2:0 u 62. minuti, dok je samo minutu kasnije Jonathan David postavio konačnih 3:0. Juventus je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto i sada ima tri boda manje od vodećeg Intera, uz dvije utakmice više.

U posljednjih pet susreta Juventus je upisao četiri pobjede i remi, dok je Sassuolo u nizu od pet utakmica bez slavlja te se nalazi na 11. mjestu ljestvice. U idućem kolu Sassuolo gostuje kod Rome, a Juventus dočekuje Cremonese.