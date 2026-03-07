Uvertira derbija upriličena na Gripama, veterani Hajduka pobijedili Dinamove

Podijeli :

RHR-FOTO TR via Guliver

U predvečerje najvećeg sportskog derbija u Hrvatskoj u Splitu je odigrana humanitarna utakmica veterana Hajduka i Dinama.

U Velikoj dvorani SC Gripe u Splitu veterani Hajduka i Dinama okupili su se dobrim povodom. Odigrali su humanitarnu utakmicu s koje je sav prihod namijenjen Onkološkom odjelu KBC Firule.

Nažalost, skupilo se tek oko 200 gledatelja, što je prava šteta s obzirom na to koje su se sve legende odazvale.

Za Hajduk su u zapisniku bili Balić, Buljan, Gudelj, Bokšić, Cukrov, Miše, Računica, Vejić, Biliškov, Gabrić, Strinić, Dražić, Bućan, Đušnjara, Puljiz, Mladinić, Rodić, Lovrencsics, H.Milić, Putnik, Rako, Brailo i Kukoč, iako nisu svi igrali, a trener je bio Drago Ćelić.

Dinamo su pak predstavljali Lončarić, Par, Zakec, Marić, Vlaović, Karić, Abramović, Boršić, Mikočević, Mesarić, Antolić, Jurić, Tomas, Matić, Bošnjak, Štrok, Deverić, Kovačević, Žinić, Pivarić i Tokić, a trener je bio Miro Par.

Hajduk je pobijedio 3:1 uz dva gola Ivana Rodića i jedan Ivana Strinića, dok je Goran Kovačević poentirao za Plave.

U predigri veteranskog dvoboja zaigrali su Special power timovi Hajduka i Dinama sastavljeni od djece koja boluju od Downova sindroima, a pobijedili su domaćini sa 6-1.