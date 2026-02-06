Utakmice u Engleskoj ovog vikenda započinju u 13:31, 16:01 i 21:01. Evo što stoji iza toga

Podijeli :

Nogometne utakmice u Engleskoj igrat će se u neobičnim terminima ovog vikenda.

Riječ je o kampanji „Every Minute Matters“. Cilj je educirati navijače o pružanju prve pomoći (CPR), jer svaka minuta zastoja srca smanjuje šansu za preživljavanje za 10 posto.

Ako se pažljivo pogledaju termini početaka utakmica u tri od ukupno četiri profesionalne engleske lige (Championship, League One i League Two), lako je uočiti jednu neobičnost – sve utakmice počinju minutu kasnije nego inače.

Tako u petak ogled Charlton Athletica i QPR-a u sklopu Championshipa počinje u 21:01. U subotu prve tri utakmice počinju u 13:01, a sve ostale u 16:01. Posljednji susret ovog vikenda, između Sheffield Wednesdaya i Swanseaja, na rasporedu je u nedjelju u 13:01.

Zašto?

Razlog je humanitarne prirode i riječ je o kampanji „Every Minute Matters“ (Svaka minuta je važna). Akciju zajednički provode EFL (English Football League) i British Heart Foundation (Britanska zaklada za srce).

Cilj kampanje je educirati navijače o pružanju prve pomoći (CPR), jer svaka minuta zastoja srca smanjuje šansu za preživljavanje za 10 posto. Upravo zato utakmice simbolično započinju jednu minutu kasnije.

U akciji sudjeluju nogometaši iz tri profesionalne lige – Championshipa, League Onea i League Twoa – budući da te lige pripadaju EFL-u.

Nažalost, Premier liga ne sudjeluje u kampanji jer je riječ o neovisnoj organizaciji koja nema isti ugovor s British Heart Foundationom.