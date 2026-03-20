Utakmice SHNL-a igrat će se na Veliki petak i Veliku Subotu, Hajduk dobio neobičan termin

Hrvatski nogometni savez objavio je raspored SuperSport HNL-a do 32. kola.
Unatoč prigovorima, igrat će se i na Veliki petak i Veliku subotu, dok je susret Istra 1961 – Hajduk u 28. kolu prebačen na utorak nakon Uskrsa. Paralelno, 8. travnja igraju se i utakmice SuperSport Hrvatskog kupa: Rijeka – Slaven Belupo i Gorica – Dinamo.
28. kolo
3.4.2026. 16:00 – Vukovar 1991 – Lokomotiva
3.4.2026. 18:15 – Varaždin – Gorica
4.4.2026. 15:00 – Dinamo – Osijek
4.4.2026. 17:45 – Slaven Belupo – Rijeka
7.4.2026. 18:00 – Istra 1961 – Hajduk
29. kolo
11.4.2026. 15:30 – Lokomotiva – Istra 1961
11.4.2026. 18:45 – Rijeka – Osijek
12.4.2026. 16:00 – Varaždin – Slaven Belupo
12.4.2026. 18:30 – Hajduk – Gorica
13.4.2026. 18:00 – Vukovar 1991 – Dinamo
30. kolo
17.4.2026. 15:30 – Gorica – Lokomotiva
17.4.2026. 17:45 – Slaven Belupo – Hajduk
17.4.2026. 20:15 – Osijek – Varaždin
18.4.2026. 16:00 – Dinamo – Rijeka
18.4.2026. 18:45 – Istra 1961 – Vukovar 1991
31. kolo
21.4.2026. 16:00 – Lokomotiva – Slaven Belupo
21.4.2026. 18:45 – Hajduk – Osijek
22.4.2026. 15:30 – Vukovar 1991 – Gorica
22.4.2026. 17:45 – Varaždin – Rijeka
22.4.2026. 20:15 – Istra 1961 – Dinamo
32. kolo
25.4.2026. 16:00 – Slaven Belupo – Vukovar 1991
25.4.2026. 18:30 – Osijek – Lokomotiva
26.4.2026. 16:00 – Rijeka – Hajduk
26.4.2026. 18:45 – Dinamo – Varaždin
27.4.2026. 18:00 – Gorica – Istra 1961
