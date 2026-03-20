Utakmice SHNL-a igrat će se na Veliki petak i Veliku Subotu, Hajduk dobio neobičan termin

Unatoč prigovorima, igrat će se i na Veliki petak i Veliku subotu, dok je susret Istra 1961 – Hajduk u 28. kolu prebačen na utorak nakon Uskrsa. Paralelno, 8. travnja igraju se i utakmice SuperSport Hrvatskog kupa: Rijeka – Slaven Belupo i Gorica – Dinamo.

28. kolo

3.4.2026. 16:00 – Vukovar 1991 – Lokomotiva

3.4.2026. 18:15 – Varaždin – Gorica

4.4.2026. 15:00 – Dinamo – Osijek

4.4.2026. 17:45 – Slaven Belupo – Rijeka

7.4.2026. 18:00 – Istra 1961 – Hajduk

29. kolo

11.4.2026. 15:30 – Lokomotiva – Istra 1961

11.4.2026. 18:45 – Rijeka – Osijek

12.4.2026. 16:00 – Varaždin – Slaven Belupo

12.4.2026. 18:30 – Hajduk – Gorica

13.4.2026. 18:00 – Vukovar 1991 – Dinamo

30. kolo

17.4.2026. 15:30 – Gorica – Lokomotiva

17.4.2026. 17:45 – Slaven Belupo – Hajduk

17.4.2026. 20:15 – Osijek – Varaždin

18.4.2026. 16:00 – Dinamo – Rijeka

18.4.2026. 18:45 – Istra 1961 – Vukovar 1991

31. kolo

21.4.2026. 16:00 – Lokomotiva – Slaven Belupo

21.4.2026. 18:45 – Hajduk – Osijek

22.4.2026. 15:30 – Vukovar 1991 – Gorica

22.4.2026. 17:45 – Varaždin – Rijeka

22.4.2026. 20:15 – Istra 1961 – Dinamo

32. kolo

25.4.2026. 16:00 – Slaven Belupo – Vukovar 1991

25.4.2026. 18:30 – Osijek – Lokomotiva

26.4.2026. 16:00 – Rijeka – Hajduk

26.4.2026. 18:45 – Dinamo – Varaždin

27.4.2026. 18:00 – Gorica – Istra 1961