Ususret derbiju Dinama i Hajduka: Evo kakav je međusobni omjer Kovačevića i Garcije

Nogomet 3. pro 202512:56 0 komentara
HNK Hajduk Split

Gonzalo Garcia i Mario Kovačević u subotu će na Maksimiru (15:00) odraditi svoj šesti međusobni dvoboj, a drugi u najvećem hrvatskom derbiju.

Dosad su u pet susreta po jednu pobjedu upisali Garcia i Kovačević, dok su tri utakmice završile remijem. Garcia je četiri puta vodio Istru, dok je Kovačević dva puta bio na klupi Varaždina i dva puta Slaven Belupa.

Prva utakmica igrana u veljači 2023. na Aldo Drosini završila je pobjedom Garcije 2:1, a odlučujući gol zabio je Dario Marešić u 90. minuti. Sljedeće tri utakmice završile su bez pobjednika: travanjski 0:0 u Varaždinu te dva remija prošle sezone – 0:0 u Koprivnici i 1:1 na Aldo Drosini.

U aktualnoj sezoni Kovačević je došao do svoje jedine pobjede protiv Garcije, slavljem 2:0 Dinama na Poljudu golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara.

