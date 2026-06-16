Urugvaj postavio rekord uz Bielsin presing, ali nitko nije zadovoljan: ‘Previše smo srljali’

Podijeli :

xRiquelvexNata/SportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR167469 via Guliver Image

U prvom kolu skupine H snage su odmjerili Urugvaj i Saudijska Arabija. Činilo se da će Saudijska Arabija doći do pobjede jer je vodila do 80. minute, no na kraju je Urugvaj zabio za izjednačenje i konačnih 1:1. Za 1:0 je pogodio Abdulelah Al Amri dok je poravnanje donio Maximiliano Araujo.

Urugvajska reprezentacija pod vodstvom Marcela Bielse u ovoj napetoj podjeli bodova demonstrirala je bespoštedan napadački nogomet, koji je rezultirao nesvakidašnjim statističkim podatkom. U susretu protiv SaudijskeArabije,Urugvajci su uputili čak 47 ubačaja (centaršuta) prema suparničkom kaznenom prostoru.

O kakvoj se opsadi gola radi, najbolje pokazuje podatak da je čak 37 od tih 47 ubačaja stiglo u drugom poluvremenu, kada su Bielsini izabranici bacili sve karte u napad.

Ovim uraganom s krilnih pozicija Urugvaj je izjednačio svoj povijesni rekord u broju ubačaja na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva otkako se vodi detaljna statistika (od 1966. godine). Identičnu brojku od 47 centaršuta Urugvajci su prethodno ostvarili tek davne 1970. godine u kultnom dvoboju protiv Italije.

Ipak, to im nije bilo dovoljno za više od boda. Marcelo Bielsa izjavio je da je to bila utakmica u kojoj je Urugvaj trebao pobijediti.