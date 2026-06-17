Upozorenje hrvatskim navijačima u Dallasu: Veće zastave mogle bi biti zabranjene na stadionu

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AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver

Hrvatske navijače koji će u Dallasu pratiti veliku utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske dočekale su strože mjere vezane uz unošenje navijačkih obilježja na stadion.

Prema informacijama organizatora, navijačima na stadionu u Dallasu neće biti dopušteno postavljati zastave preko LED reklamnih panela uz teren. Uz to, istaknuto je kako bi veće zastave i transparenti mogli biti oduzeti navijačima već pri samom ulasku na stadion, na sigurnosnim kontrolama.

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Dopuštene su isključivo manje zastave, koje će se moći postaviti na za to predviđena mjesta iza golova. Za bilo kakve veće transparente organizatori turnira traže prethodno odobrenje.

Ovakva rigorozna odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo među hrvatskim navijačima, kojima su prepoznatljive zastave s kvadratima godinama jedan od glavnih simbola i najvažnijih rekvizita na svim velikim natjecanjima.

Da se ova pravila u Dallasu doista strogo provode, pokazalo se i na ranijem susretu Nizozemske i Japana odigranom na istom stadionu. Tada su zaštitari pojedinim navijačima bez iznimke oduzimali zastave prije ulaska na tribine. Zanimljivo je da na drugim stadionima diljem SAD-a, Kanade i Meksika takvi restriktivni slučajevi zasad nisu zabilježeni.

Dodatnu zabunu i frustraciju među navijačkim pukom stvara činjenica da krovna nogometna organizacija FIFA nije precizno objasnila koja su točno obilježja dopuštena, kao ni maksimalne dimenzije zastava koje bez problema mogu proći sigurnosne kontrole. Također, ostalo je nejasno smiju li se unositi regionalne, gradske ili klupske zastave s lokalnim obilježjima.

Hrvatskim navijačima koji se nalaze u Teksasu stoga se toplo preporučuje da prije samog polaska na utakmicu još jednom provjere službena pravila stadiona te da budu spremni na mogućnost da veće zastave neće moći unijeti na tribine.

Unatoč ovim neugodnim ograničenjima, očekuje se da će stadion u Dallasu biti obojan u crveno-bijele kvadratiće i da će hrvatski navijači ponovno stvoriti sjajnu atmosferu.