Ispisao je povijest Premier lige, a sada objavio kraj karijere: ‘Bio sam dječak s velikim snom’

AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Bivši kapetan kenijske reprezentacije Victor Wanyama, prvi igrač iz svoje zemlje koji se pridružio engleskoj Premier ligi, sinoć je u dobi od 34 godine objavio odlazak u igračku mirovinu.

Tijekom svoje 18-godišnje karijere, Wanyama je odigrao 64 utakmice za kenijsku reprezentaciju – Harambee Stars – kojoj je bio kapetan, prije nego što je završio međunarodnu karijeru u rujnu 2021.

“Objavljujem svoje povlačenje iz nogometa”, napisao je Victor Wanyama u petak navečer na X-u.

“Četiri različite zemlje, šest različitih klubova, dečko iz Muthurwe (okrug Nairobija) s velikim snom, noseći ponos nacije svaki put kad bih kročio na teren”, dodao je.

Dok je igrao za škotski klub Celtic, u srpnju 2013. prešao je u Southampton za 12,5 milijuna funti (otprilike 14 milijuna eura).

U 85 nastupa za Saintse postigao je četiri gola, a u lipnju 2016. prešao je u Tottenham za 11 milijuna funti.

Sadašnji izbornik reprezentacije Benni McCarthy pozvao ga je za Afričko prvenstvo nacija (CHAN) koje se održalo u Keniji, Tanzaniji i Ugandi u kolovozu 2025., ali bivši kapetan je odbio.

Nakon dvije i pol godine u Major League Socceru (MLS) gdje je igrao za kanadski Montreal Impact, vratio se u škotsku Premiership u ožujku 2025. gdje je nosio dres Dunfermline Athletica.