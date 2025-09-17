Upalio se Štimčev stroj: Zrinjski stigao do četvrte pobjede u nizu

Zrinjski je u zaostaloj utakmici 2. kola Premijer lige BiH uvjerljivo svladao Slogu Doboj 3:0.
Već u 7. minuti zabio je Petar Mamić, a šest minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon crvenog kartona Nedima Mekića.
Prednost je do poluvremena udvostručio Nemanja Bilbija, koji je u 53. minuti postavio i konačan rezultat.
Plemići su tako upisali četvrtu uzastopnu pobjedu i trenutno dijele drugo mjesto s Borcem (13 bodova iz šest utakmica), dok je na vrhu Željezničar s dva boda više i utakmicom više.
Prije europskih izazova, Zrinjski čeka domaći ogled s Rudarom i mostarski derbi protiv Veleža.
