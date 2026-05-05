Uoči derbija na Maksimiru, jedan podatak upada u oko

Iako je već neko vrijeme jasno da je Dinamo osigurao naslov prvaka, dok će Hajduk završiti kao drugi, jedan zanimljiv podatak dodatno podiže ulog uoči susreta.

Naime, Hajduk više od tri godine nema prvenstveni poraz na Maksimiru. Posljednji put Splićani su izgubili 26. veljače 2023., kada je Dinamo pod vodstvom Ante Čačića uvjerljivo slavio 4:0 protiv momčadi koju je tada vodio Ivan Leko. Strijelci su bili Arijan Ademi, Martin Baturina i Luka Ivanušec, koji je zabio dva pogotka, dok je za Bijele tada debitirao Luka Vušković.

Nakon tog susreta, u pet prvenstvenih utakmica u Zagrebu Hajduk je upisao dvije pobjede i tri remija. Ako se izuzme Superkup iz srpnja 2023., u kojem je Dinamo bio bolji 1:0, ostaje podatak da su Bijeli gotovo 1170 dana neporaženi u prvenstvenim gostovanjima na Maksimiru, što dodatno daje težinu ovom derbiju.