‘Uno-zero-basta’: Napoli se minimalnom pobjedom, barem privremeno, odvojio na vrhu Serie A

Carmelo Imbesi via Guliver

Vodeći Napoli je pobjedom 1-0 na gostovanju kod Leccea otvorio 9. kolo talijanske Serie A, koje će biti odigrano kroz tjedan.

Kamerunski veznjak Frank Anguissa postigao je pobjednički pogodak u 69. minuti.

Domaća momčad je imala priliku povesti u 56. minuti, ali je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić obranio kazneni udarac koji je izveo Francesco Camarda.

Napoli je na vrhu ljestvice s 21 bodom. Drugoplasirana Roma ima tri boda manje i utakmicu manje. Lecce je na 16. poziciji sa šest bodova.

U utorak će još Atalanta u Bergamu ugostiti Milan (20.45 sati).