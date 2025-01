United izbacio Arsenal iz FA Kupa nakon jedanaesteraca

Nogometaši Manchester Uniteda izborili su plasman u šesnaestinu finala FA kupa nakon što su u susretu 3. kola boljim izvođenjem jedanaesteraca na gostovanju pobijedili Arsenal sa 5:3.

Nakon skromnog prvog poluvremena poveli su gosti u 52. minuti. Bila je to brza Unitedova akcija, Alejandro Garnacho je povukao do desnoj strani uputivši povratnu loptu na rub kaznenog prostora do Brune Fernandesa koji je lijepo pogodio za vodstvo Uniteda.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 61. minuti kada su gosti ostali s igračem manje nakon isključenja Dioga Dalota koji je u 12 minuta sakupio dva žuta kartona. Samo dvije mnute kasnije Arsenal je izjednačio golom Gabriela.

U 72. minuti “Topnici” su mogli okrenuti rezultat. Sudac Andy Madley je pokazao na bijelu točku nakon prekršaja Harryja Maguirea nad Kaijom Havertzom. Pucao je Martin Odegaard, no Altay Bayindir je sjajno obranio. Turski vratar je odlično reagirao i u 77. minuti obranivši udaraca Declana Ricea.

Arsenal usprkos igraču nije uspio zabiti i drugi gol niti u produžetku, pa su na koncu odlučivali jedanaesterci, a presudila je druga serija u kojoj je Bayindir obranio udaraca Havertza.

Tottenham je tek nakon produžetaka pobijedio petogligaša Tamworth sa 3:0. Strijelci su bili Nathan Tshikuna (101-ag), Dejan Kuluševski (107) i Brennan Johnson (118).

Četvrtoligaš Doncaster Rovers je nakon izvođenja jedanaesteravca pobijedio drugoligaš Hull City sa 5:4 nakon što je susret završio 1:1.

Newcasle United je sa 3:1 bio bolji od četvroligaša Bromleyja.

Gosti su šokantno poveli u 8. minuti golom Camerona Congrevea, no već u 16. je izjednačio Lewis Miley.

“Svrake” su u nastavku susreta vratile stvari na pravo mjesto s dva gola, a strijelci su bili Anthony Gordon (49-11m) i Will Osula (61).

Crystal Palace je porazio Stockport 1:0 golom Eberechija Eze u 4. minuti.

Još ranije su plasman u 4. kola među 32 kluba izborili Manchester City, Liverpool, Chelsea, Everton, Fulham…