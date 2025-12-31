Umro je legendarni Marijan Čerček, član Dinamove kultne generacije

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Posljednjeg dana 2025. godine "plavu“ obitelj pogodila je iznimno tužna vijest – u 77. godini života preminuo je Marijan Čerček, istinska legenda Dinama.

Vijest je potvrđena Sportskim novostima iz kruga obitelji.

Marijan Čerček rođen je 3. veljače 1949. u Zagrebu, a cijelu igračku karijeru proveo je u dva zagrebačka kluba – Dinamu i Zagrebu. Dres Dinama nosio je do 1975. godine, upisavši 226 službenih nastupa i postigavši 35 pogodaka, a uz osvajanje Kupa velesajamskih gradova bio je i osvajač jugoslavenskog kupa 1969. godine. Za Zagreb je igrao od 1975. do 1982. godine, a u karijeri je zabilježio i jedan nastup za reprezentaciju Jugoslavije.

Čerček je imao tek 18 godina kada je upisao svoj prvi službeni nastup za seniorsku momčad, i to ni manje ni više nego u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine.

Već tada ostavio je neizbrisiv trag. U finalu protiv Leeds Uniteda postigao je pogodak za vodstvo Dinama, nadvisivši u skoku znatno višeg i iskusnijeg engleskog braniča Jackieja Charltona. Iako visok svega 168 centimetara, Čerček je u 39. minuti pokazao nevjerojatnu snalažljivost i hrabrost, što nije prošlo nezapaženo ni kod britanskih novinara koji su, uz divljenje, isticali razliku u visini između njega i Charltona, ali i činjenicu da je Dinamov napadač izašao kao pobjednik iz tog duela.

Popularni Čera, pisali su o njemu u Dinamu, bio je poznat kao vrhunski dribler i tehnički iznimno potkovan igrač. Odlikovali su ga eksplozivni prodori po desnoj strani, okretnost i prodornost, a treneri su cijenili njegovu igru „na prvu“ i precizan udarac punom nogom. Prošao je kompletnu Dinamovu školu nogometa, a već u juniorskim danima uspješno je pokrivao sve napadačke pozicije te se, po potrebi, mogao koristiti i u veznom redu. Iako nije bio snažan i fizički dominantan napadač, to ga nije sprječavalo da se bez zadrške upušta u čvrste duele.

Po svojim karakteristikama bio je ispred vremena – krilni igrač moderne koncepcije, s iznimnom brzinom u vođenju lopte i proigravanju. Stručnjaci su u analizama često isticali njegov osjećaj za prostor i manevriranje, što je dodatno pojačavalo njegovu napadačku učinkovitost. Posebno se pamti njegov nastup protiv Slovana iz Bratislave u rujnu 1969., momčadi koja je samo nekoliko mjeseci ranije osvojila Kup pobjednika kupova pobijedivši Barcelonu u finalu. Iako je Slovan u Zagreb stigao kao aktualni europski prvak tog natjecanja, Dinamo ga je uvjerljivo svladao 3:0 u prvom kolu Kupa pobjednika kupova, a Čerček je bio jedan od ključnih igrača susreta. Jedan od tadašnjih naslova glasio je: “Čerček briljirao i ‘pomutio pamet’ braniču Mutkoviču“.

Dinamo je u tom natjecanju potom eliminirao i Olympique Marseille, prije nego što ga je na proljeće zaustavio Schalke. Čerček je tijekom karijere posebno pamtio i dvoboje protiv Crvene zvezde i Vojvodine, u kojima je u novinskim izvještajima dobivao najvišu moguću ocjenu – čistu desetku.

Nakon završetka igračke karijere radio je kao trener u Dinamovoj nogometnoj školi Hitrec-Kacian, a kasnije je bio uključen i u rad klupske skupštine, iz koje ga je udaljio tadašnji predsjednik Mirko Barišić.