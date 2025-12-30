Službeni odlazak BiH velikana, umirovio se Miralem Pjanić

Podijeli :

Guliver Image

Miralem Pjanić, jedan od najistaknutijih nogometaša u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine, službeno je okončao igračku karijeru.

Vijest je potvrdio u intervjuu za talijanski Tuttosport, naglasivši kako se više ne planira vraćati profesionalnom nogometu. Odluku opisuje kao konačnu te ističe da je započeo novo poglavlje života u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

„Neću više igrati nogomet, moja karijera je završena. Živim u Dubaiju, nisam više aktivan igrač i sada mi je najvažniji moj sin“, poručio je Pjanić.

Njegov posljednji angažman bio je u moskovskom CSKA-u, no ta epizoda nije ispunila očekivanja, a već tada se moglo naslutiti da se približava kraj njegove uspješne karijere, što je sada i službeno potvrđeno.

Tijekom godina Pjanić je nosio dresove brojnih renomiranih klubova. Nogometni put započeo je u Metzu, afirmirao se u Lyonu, a vrhunac karijere dosegao u Romi i Juventusu, s kojim je osvojio četiri naslova talijanskog prvaka. Nastupao je još za Barcelonu, Beşiktaş i Sharjah, a posebno dubok trag ostavio je u Serie A, gdje je dugo slovio za jednog od najboljih veznih igrača.

Nezaobilazna figura reprezentacije

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine skupio je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka, čime se svrstao među najvažnije i najstandardnije igrače u povijesti nacionalne selekcije. Zanimljivo, u mlađim kategorijama nastupao je za omladinske selekcije Luksemburga, prije nego što je izabrao igrati za zemlju svog podrijetla.