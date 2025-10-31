Umalo savršen mjesec Hajduka: Skoro sve nagrade otišle u Split

Nogomet 31. lis 2025
Hajduk je listopad završio na vrhu tablice SuperSport HNL-a. U tom su mjesecu ostvarili stopostotan učinak – slavili su u svim utakmicama i iskoristili posrtaje glavnog konkurenta, Dinama. Posebno je zanimljivo što su sve pobjede ostvarili na gostujućem terenu: protiv Vukovara (1:0), Istre (3:0) i Gorice (3:1). Osim toga, nakon izvođenja penala osigurali su plasman u četvrtfinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, gdje ih čeka Cibalia u Vinkovcima.

Zasluženo su i mjesečne nagrade otišle u SplitMichele Šego proglašen je igračem mjeseca, Ivica Ivušić dobio je priznanje za najbolju obranu (protiv Vukovara), a trener mjeseca bez konkurencije je Hajdukov Španjolac Gonzalo Garcia. Jedina nagrada koja nije završila na Poljudu je ona za pogodak mjeseca, koju je osvojio Istrin Maurić za sjajan slobodnjak protiv Lokomotive.

U nadolazećem kolu Hajduk gostuje u Koprivnici protiv Slaven Belupa, dok će nakon toga na Poljudu ugostiti Osijek. Dinamo pak do reprezentativne stanke čeka domaći ogled s Rijekom te europski susret s Celtom Vigom, nakon čega gostuje kod Istre u Puli.

