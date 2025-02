Ukidaju se produžeci u nokaut fazi Lige prvaka?

Podijeli :

xKarlxVallantinex via Guliver

UEFA razmišlja o ukidanju produžetaka u razigravanju Lige prvaka.

S tom viješću izašao je The Guardian, čime bi se smanjio pritisak na kalendar koji je ionako pretpran zbog čega sve veći broj nogometaša protestira.

Ukidanje bi se odnosilo i na Europa ligu te Konferencijsku ligu, no Guardian navodi kako do toga gotovo sigurno neće doći prije 2027. godine, do kad vrijedi aktualni ugovor o televizijskim pravima.

Guardian piše da bi ukidanje produžetaka, koji se igraju dvaput po 15 minuta, donekle ublažilo probleme gustog rasporeda u završnici sezone. Engleski medij smatra da bi se televizijskim kućama mogla svidjeti promjena jer ne bi imale rizik od nepredviđenog narušavanja programa, dok bi manji klubovi imali više šansi pobijediti veće momčadi sa širim kadrom vrhunskih nogometaša.

UEFA je Guardianu poručila da je rasprava o ukidanju produžetaka neslužbeno pokrenuta, a morao bi je prihvatiti izvršni odbor.