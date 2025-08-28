Ugledni skaut nahvalio mladog hajdukovca: ‘Pred njim je velika budućnost’

Dosad je upisao šest nastupa u svim natjecanjima i jednom asistirao, a dobre igre na početku sezone privukle su pažnju poznatog poljskog skauta Jaceka Kuliga, koji ga je ovog tjedna posebno istaknuo objavom na X-u:

“Jako sam uzbuđen što ću vidjeti proboj Branimira Mlačića u Hrvatskoj. Takav kompletan i intrigantan profil iz Hajdukove Akademije. Još jedan stoper spreman krenuti stopama Luke Vuškovića i Dominika Prpića. Pred njim je velika budućnost”, objavio je Kulig.

