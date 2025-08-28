Ugledni skaut nahvalio mladog hajdukovca: ‘Pred njim je velika budućnost’

Hajdukov stoper Branimir Mlačić (18) ovog ljeta postao je dio prve momčadi nakon odlazaka Dominika Prpića u Porto i Filipa Uremovića u Kawasaki Frontale te ozljede Marina Skelina.
Dosad je upisao šest nastupa u svim natjecanjima i jednom asistirao, a dobre igre na početku sezone privukle su pažnju poznatog poljskog skauta Jaceka Kuliga, koji ga je ovog tjedna posebno istaknuo objavom na X-u:
“Jako sam uzbuđen što ću vidjeti proboj Branimira Mlačića u Hrvatskoj. Takav kompletan i intrigantan profil iz Hajdukove Akademije. Još jedan stoper spreman krenuti stopama Luke Vuškovića i Dominika Prpića. Pred njim je velika budućnost”, objavio je Kulig.
I’m really excited to see Branimir Mlačić's breakthrough in Croatia.
Such a complete and intriguing profile from Hajduk’s youth academy.
Another centre-back ready to follow in the footsteps of Luka Vušković and Dominik Prpić.
Huge future ahead. 🇭🇷💎 pic.twitter.com/5bcznIRdWt
— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) August 27, 2025
Posljednje dvije utakmice Branimir Mlačić počeo je na klupi, a nakon što je protiv Slavena ostao bez minutaže, u susretu s Osijekom ušao je u 61. minuti umjesto ozlijeđenog Zvonimira Šarlije, koji će pauzirati tri do četiri tjedna. To znači da bi se 18-godišnjak uskoro mogao vratiti u početni sastav.
Hajduk u nedjelju u 21 sat na Poljudu dočekuje Rijeku u Jadranskom derbiju, a pobjeda bi mu donijela velikih +11 u odnosu na aktualnog prvaka već nakon pet kola. Nakon toga slijedi reprezentativna stanka, pa gostovanje kod Varaždina, dok je tjedan kasnije na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa – Hajduk protiv Dinama na Poljudu.
