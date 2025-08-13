UEFA žestoko kaznila Partizan, evo o kojem se iznosu radi

Podijeli :

xMarkoxMetlasx xMNxPressx via Guliver

Europska nogometna federacija (UEFA) kaznila je beogradski Partizan s 90.250 eura i zatvaranjem dijela tribine na idućoj europskoj utakmici zbog nedoličnog ponašanja njegovih navijača na utakmicama protiv Hiberniana i Oleksandrije.

Partizan je kažnjen zbog rasističko i/ili diskriminirajućeg ponašanja, isticanja nedozvoljenog transparenta i bacanje predmeta, priopćila je UEFA.

Beogradski klub će na idućoj domaćoj europskoj utakmici biti kažnjen sa zatvaranjem dijela stadiona s 10.000 mjesta.

Pitanje je samo hoće li Partizan kaznu odraditi ove ili iduće sezone. Naime, Partizan je u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige izgubio u Beogradu od Hiberniana s 0-2. Uzvrat je u četvrtak u Škotskoj.

UEFA je kaznila i poljske klubove Jagielloniju Bialystok i Lech Poznan.

Jagiellonia je kažnjena s 41.000 eura zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Novog Pazara, dok je Lech kažnjen s 48.000 eura zbog izgreda svojih navijača u Poznanju za vrijeme utakmice protiv Crvene zvezde.