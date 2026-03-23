UEFA zbog Španjolaca odbila engleski prijedlog za sljedeću sezonu Lige prvaka

(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

UEFA je u ponedjeljak, kako javlja engleski The Guardian, odbila prijedlog engleskih klubova koji se tiče veličine rostera.

Engleski klubovi su od europske nogometne organizacije tražili da povećaju dozvoljene rostere za sljedeću sezonu Lige prvaka. Englezi su tražili da umjesto 25, koliko je sada dozvoljeno, mogu prijaviti do 28 igrača.

Međutim, zbog velikog protivljenja španjolskih klubova UEFA je odbila taj prijedlog te će i sljedeće sezone svi klubovi imati rostere od 25 igrača. U to se ne računaju mladi igrači koji se vode u takozvanu B listu te se njih ne treba posebno prijavljivati za igranje u elitnom europskom natjecanju. Tako klubovi na neki način ipak mogu koristiti više od 25 igrača.

UEFA ipak nije u potpunosti zatvorila vrata ovoj ideji. The Guardian javlja kako bi uoči sezone 2027./2028., kojom počinje i novi ciklu TV prava, UEFA ponovno mogla razmotriti ovaj slučaj.