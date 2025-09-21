UEFA u utorak glasa o izbacivanju Izraela iz svih natjecanja!?

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Čini se da Izrael neće još dugo biti dio europske nogometne obitelji!

Izraelski portal Israel Hayom najavljuje da bi u sjedištu UEFA-e u utorak moglo doći do glasovanja o suspenziji izraelske reprezentacije i klubova iz svih međunarodnih natjecanja.

Nogometni savez Izraela koristi sve diplomatske kanale kako do tog glasanja ne bi došlo, jer se u toj zemlji očekuje da jasna većina članova Izvršnog odbora UEFA-e bude protiv njihova ostanka u europskoj nogometnoj obitelji.

U izraelskim sportskim krugovima raste zabrinutost da bi članice UEFA-e, i to baš na dan početka židovske Nove godine, mogle izglasati privremeno izbacivanje Izraela iz svih europskih natjecanja.

Israel Hayom za sve prvenstveno optužuje Katar, tvrdeći da ta bliskoistočna zemlja ulaže snažan diplomatski i politički pritisak kako bi se tema našla na dnevnom redu Izvršnog odbora UEFA-e u utorak.

„U posljednjih tjedan dana intenzivno se lobira kako bi se osigurala većina koja bi glasovala za izbacivanje Izraela“, piše spomenuti list i dodaje:

„Za sada, od 20 članova s pravom glasa, pretpostavlja se da velika većina podupire izbacivanje, dok su samo dvije ili tri zemlje jasno protiv. Izraelski nogometni savez pokušava mobilizirati i sportske i diplomatske saveznike kako bi spriječio da se točka uopće nađe na dnevnom redu. Opasnost je, međutim, sve bliža — jer unutar same UEFA-e sve glasnije odjekuju poruke da će se o suspenziji zaista glasovati. Iza kulisa, izraelski dužnosnici pokušavaju sve zaustaviti, ali katarski pritisak postaje sve agresivniji, osobito nakon neuspješnog izraelskog pokušaja djelovanja u Dohi. Katarski predstavnici koriste sve svoje veze kako bi osigurali da Izrael bude izbačen.“

U Izraelu su svjesni da, ako pitanje dođe do glasovanja, to bi moglo značiti kraj njihova sudjelovanja u europskim natjecanjima. Ironično, baš na dan glasanja Maccabi Tel Aviv trebao bi u okviru prvog kola Europa lige gostovati kod PAOK-a u Solunu.

Jedan visoki dužnosnik Nogometnog saveza Izraela rekao je za Israel Hayom:

„Radimo na ovome na svim frontovima. Shino Zoertz i Moran Meiri ne spavaju — sve držimo pod kontrolom. Nitko nije zaspao za volanom”, poručio je.