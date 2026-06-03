UEFA ne želi gledati ispadanja velikana poput Italije, mijenjat će sustav kvalifikacija

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(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

UEFA bi uskoro trebala uvesti značajnu promjenu u sustav dodatnih kvalifikacija za velika reprezentativna natjecanja.

Prema pisanju više stranih medija, domaćin finala playoffa više se ne bi određivao ždrijebom, nego bi tu prednost automatski dobivale reprezentacije iz prvog jakosnog pota.

Dosadašnji sustav omogućavao je da i nositelji završnu utakmicu za plasman na veliko natjecanje igraju u gostima. Prema novom modelu, najbolje rangirane reprezentacije imale bi zajamčeno domaćinstvo i u polufinalu i u finalu dodatnih kvalifikacija.

Italija među najvećim gubitnicima starog sustava

Promjena dolazi nakon dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., u kojima su neke nositeljske reprezentacije ostale bez prednosti domaćeg terena u finalnim susretima playoffa. Među njima su bile Italija, Danska i Turska.

Posebno se isticao slučaj Italije, koja ni treći put zaredom nije uspjela izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo. Nakon neuspjeha protiv Švedske u kvalifikacijama za SP 2018. i Sjeverne Makedonije za SP 2022., Talijani su ovaj put ispali od Bosne i Hercegovine nakon izvođenja jedanaesteraca.

Kako je izgledao playoff za SP 2026.

U europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u dodatne kvalifikacije plasiralo se 16 reprezentacija. Njih 12 bile su drugoplasirane momčadi iz kvalifikacijskih skupina, dok su preostala četiri mjesta pripala najbolje rangiranim pobjednicima skupina Lige nacija koji nisu završili među prve dvije reprezentacije u svojim kvalifikacijskim skupinama.

Playoff je bio podijeljen u četiri staze s po četiri reprezentacije. U svakoj stazi igrala su se polufinala i finale na jednu utakmicu. Domaćini polufinala bili su nositelji, dok se domaćinstvo finala određivalo dodatnim ždrijebom.

Upravo bi taj ždrijeb prema novom prijedlogu trebao biti ukinut, pa bi nositelji automatski dobili prednost domaćeg terena i u odlučujućoj utakmici.

UEFA razmatra i veće promjene

Ova mjera dio je šireg plana reforme reprezentativnih natjecanja. UEFA već neko vrijeme razmatra promjene kvalifikacijskog sustava za europska i svjetska prvenstva kako bi povećala broj konkurentnijih utakmica i smanjila broj susreta s unaprijed poznatim favoritima.

Među idejama koje se spominju nalazi se i djelomično preuzimanje modela iz Lige nacija, no eventualne veće reforme ne bi stupile na snagu prije kvalifikacijskog ciklusa nakon Eura 2028.

Za reprezentacije poput Italije, Danske i Turske ova promjena dolazi prekasno da bi utjecala na kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026., ali bi u budućnosti mogla imati velik utjecaj na rasplet dodatnih kvalifikacija. Status nositelja više ne bi donosio samo povoljniji put kroz playoff, nego i prednost domaćeg terena u utakmici koja odlučuje o plasmanu na veliko natjecanje.