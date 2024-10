VIDEO / Ronaldo se naljutio na suca, s terena je otišao bijesan!

Podijeli :

U istoj skupini Lige nacija u kojoj je i Hrvatska, Škotska i Portugal su odigrali susret bez golova. To je bio prvi bod za Škotsku u ovom izdanju Lige nacija, dok je Portugal po prvi put izgubio bodove. Igralo se četiri minute sudačke nadoknade, a nakon što je to prošlo, Portugalci su trebali imati korner, no sudac je svirao kraj. To je iznimno naljutilo najveću portugalsku zvijezdu, Cristiana Ronalda. Prema sucu je uputio razne gestikulacije, pljeskao mu, čudio se...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.