Uhićen mladić koji je prijetio Morati zbog promašenog penala u finalu Lige nacija

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Pripadnici španjolske policije uhitili su 19-godišnjeg mladića u Malagi zbog navodnih prijetnji smrći španjolskom reprezentativcu Alvaru Morati (32) i njegovoj obitelji na društvenim mrežama.

Španjolska Marca piše kako je 19-godišnji mladić na popularnoj društvenoj mreži uputio ozbiljne prijetnje Morati i njegovoj djeci nakon što je španjolski napadač promašio jedanaesterac u finalu Lige nacija protiv Portugala.

Podsjetimo, Portugal je osvojili Ligu nacija nakon što je boljim izvođenjem jedanaesterca porazio Španjolsku sa 5-3 nakon što je susret završio 2-2. Odluka je na koncu razriješena udarcima s bijele točke, a presudio je Diogo Costa obranivši u četvrtoj seriji udarac Alvaru Morati.

Marca navodi kako je dva dana nakon što su prijetnje objavljene na internetu, mladić otišao u policijsku postaju provincije Malaga prijaviti kako su nepoznate osobe “ukrale” njegov osobni račun na društvenim mrežama.

Međutim, službenici Odjela za kibernetički kriminal otkrili su nedosljednosti u njegovoj priči, budući da je bilo očito da je mladić pokušao iskoristiti prijavu kako bi stvorio alibi i distancirao se od događaja.

“Shvaćam da me kritiziraju zato što nisam zabio gol, ali želim da se ljudi stave u moju poziciju. Nemaju pojma kako je to primati prijetnje kakve ja primam i čitati “nadam se da će ti djeca umrijeti. Kad se dogodi neka tragedija, reći će: Bilo je to krasno dijete.. Najviše mi smeta ono što govore mojoj ženi, mojoj djeci,” kazao je Morata za španjolske medije.