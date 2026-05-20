UEFA radi tektonske promjene u reprezentativnom nogometu! Otkriveno što se sve mijenja

Liga nacija se pritom smanjuje s četiri na tri razine, a svaka će liga imati po 18 reprezentacija. Unutar svake razine formirat će se tri skupine sa šest momčadi. Svaka reprezentacija igrat će šest utakmica protiv pet različitih protivnika, pri čemu će se dio susreta igrati dvaput (kod kuće i u gostima), a dio samo jednom, ovisno o jakosnim šeširima. Liga C imat će jednu skupinu s sedam reprezentacija zbog ukupnog broja sudionika, dok će završnica natjecanja (četvrtfinale, Final Four i doigravanja) ostati ista.

Promjene se uvode i u kvalifikacijama za velika natjecanja. Novi sustav dijeli reprezentacije u dvije razine: jaču Ligu 1 (36 momčadi iz Lige A i B Lige nacija) te Ligu 2 s preostalim reprezentacijama.

U Ligi 1 bit će tri skupine od po 12 reprezentacija, a svaka će odigrati šest utakmica protiv različitih protivnika iz različitih jakosnih šešira. Pobjednici skupina osiguravaju izravan plasman na velika natjecanja, dok će se preostala mjesta popunjavati kroz doigravanja, u kojima će sudjelovati i reprezentacije iz Lige 2, prenosi AS.