Toni Fruk: Tresla me trema prije nego što sam upoznao legende

“Fantastičan vikend i divan ponedjeljak!”, kaže Toni Fruk, još uvijek pod dojmom Jadranskog derbija koji je bio prva tema jutarnjih razgovora u hotelu Le Meridien Lav.

Najprije susret “u civilu” s Piletom koji ga je odveo do kolege ekonoma Goge, pa odabir veličine i zaduživanje opreme, nekoliko zbunjujućih Pilčićevih rima za inicijaciju, pozdrav s izbornikom Zlatkom Dalićem i članovima njegovog stožera. A onda… Posebna čast.

Među prvima koji su mu poželjeli dobrodošlicu u reprezentativnom okruženju bio je Ivan Perišić!

“Ušli smo u utakmicu jako dobro, odlično završili ciklus prije reprezentativne stanke. Zasluženo smo na prvom mjestu, bili smo puno bolja momčad od Hajduka. A reprezentacija… Izuzetno sam sretan i ponosan što sam ovdje, to je velikim dijelom i zasluga cijele momčadi koja uvijek izbaci pojedinca. Ponavljam, neopisivo sam sretan”.

Sve se za Tonija i Riječane idealno poklopilo. Sjajna atmosfera pred ispunjenim rujevičkim tribinama, dobra igra njega i cijele momčadi i uvjerljiv trijumf nad vječnim rivalom.

“A što reći… Derbi dviju prvoplasiranih momčadi… To su najljepše utakmice za igrati i gledati, obradovali smo naše navijače ovom pobjedom. Trebat ćemo ih više nego ikad u zadnjoj četvrtini prvenstva, na takozvanim malim utakmicama bodovi iz kojih će nam puno značiti u nastavku borbe za naslov prvaka. Pogotovo u gostima gdje su tereni malo lošiji. Poslije reprezentativne stanke moramo opet skupiti glave i biti još jači”.

Toni će imati tu privilegiju predah od klupskih obaveza pronaći među najboljim igračima koje Hrvatska ima…

“Prije nego što sam ih upoznao je vladala neka pozitivna nervoza i trema. Proći će sigurno nakon što odradim nekoliko zajedničkih treninga i porazgovaram s njima. Sigurno ću jako puno naučiti na ovom reprezentativnom okupljanju, to će mi iskustvo pomoći u karijeri, ali i u životu. Izbornikove pohvale? Gode u svakom slučaju, ali na meni je da na svakom treningu u reprezentaciji dam svoj maksimum i tako opravdam ovaj poziv. Uvijek se nadam i težim tome da upišem nastupe za reprezentaciju, ali… Iskreno, ne znam je li mogao u pitanju biti jači protivnik i teža utakmica za prvi poziv. Međutim, najbitnije je da sam u reprezentaciji, pružit ću sve što mogu da pomognem momčadi”.

A kako je primio taj prvi poziv…

“Prije objave samog popisa pozvao me trener Đalović i otkrio mi tu sretnu vijest. Bio sam stvarno jako sretan, bez obzira na to što su krenule pošalice suigrača, pogotovo od bivših reprezentativaca Škorića i Čopa, koji su mi nabacili par fora kako da se ponašam na prvom okupljanju… Sve je to nekako išlo kroz smijeh”.

Fruk se potvrđuje kao jedan od najboljih igrača lige na nekoliko pozicija u momčadi, trener Rijeke Radomir Đalović podjednako ga koristi na poziciji polušpice i takozvane “lažne devetke”.

“Najvažnije je obostrano povjerenje i da odradim ono što se od mene traži, normalno je da igrač u današnjem nogometu može pokriti nekoliko pozicija u momčadi. Meni osobno nije strano igrati na pozicijama koje zahtijevaju trku u oba pravca, možda se najbolje osjećam na “desetki” jer mi je to najprirodnija pozicija, ali vidio sam da se mogu snaći i u napadu”.

Rijeka, Hajduk, Dinamo… Do kraja prvenstva ostalo je okruglih deset kola… Borba za naslov prvaka i dalje je vrlo neizvjesna.

“Iako mnogi ovu sezonu Rijeke uspoređuju s prošlom, mislim da nam se ove sezone ukazuje još bolja prilika. Tijekom prošle sezone Dinamo je do pred kraj imao dvije utakmice manje. Sve držimo u svojim rukama, iako će biti jako teško. Puno će značiti osvojeni bodovi u takozvanim malim utakmicama, a čekaju nas još derbiji svatko sa svakim. Ako budemo na razini nedjeljnog Jadranskog derbija, ali i prijašnjih derbija ove sezone, mislim da neće biti nikakvih problema” – rekao je u razgovoru za službenu stranicu HNS-a.