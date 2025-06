ŠPANJOLSKA – FRANCUSKA (21:00) Borba za drugog finalista Lige nacija, prijenos na SK1. Provjerite sastave

Posljednji put su se Španjolska i Francuska sreli u polufinalu Eura 2024. godine. Tada je Furia slavila 2:1 i to preokretom. Španjolci su nakon toga otišli do kraja i osvojili naslov Europe. Sada se nakon nešto manje od godinu dana ponovno sastaju u polufinalu Uefinog natjecanja i to u istoj državi. Jedino je grad različit. Tada su se sreli u Münchenu, a ovaj put će igrati u Stuttgartu.