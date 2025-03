SKener: Može se izgubiti, ali Vatreni nemaju pravo ovako izgledati

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver Images

Kako bi Calimero, crtani junak iz mojih dječačkih dana rekao: bila bi to prava pravcata nepravda da Francuska nije izborila polufinale Lige nacija.

Postoje u nogometu i ti dani! Kad ti ne ide, kad je suparnik nadahnut i moćan, kada te tuče teškom artiljerijom a ti se nemaš kamo sakriti, ali sjediti dva sata u ‘kahlici’ i ,cmizdriti’ kako su veliki dečki ipak šefovi u ‘kvartu, Vatreni zbog svoje reputacije na to nemaju pravo.

Izbornik kojem kako Mario Stanić kaže treba izgraditi spomenik, još uvijek smije uzeti pod ruku bilježnicu i sjesti u ‘školsku klupu’. Tamo mu profesor “Didi mon ami” kako mu je tepao legendarni Miroslav Ćiro Blažević ima što pokazati – lekciju iz modernog nogometa! Nismo se uspjeli niti jednom podići iz zadnje linije, izaći iz čahure, odlučnije krenuti s loptom, a ona nam nije ‘strani’ predmet. Kako je jedan komentator rekao: nismo ni probali.

Imamo li pravo biti toliko kritični nakon svih uspjeha? Imamo, jer puno puta smo do tog uspjeha (najčešće nakon izvođenja jedanaesteraca) došli kada je suparnik bio ravnopravan ili bolji. Ali to tada nije bilo važno. Odnosno bilo je, ali nas je tada euforija pojela.

Kako je vrijeme na Stad de Franceu prolazilo sve vise mi je u sjećanje dolazila utakmica Hrvatska – Brazil na SP-u u Kataru. Selecao nije imao toliku dominaciju, ali je imao dosta prigoda, a Hrvatska Dominika Livakovića. Isti taj fini i mirni zadarski sin je u Parizu pružio partiju života. Iako gotovo dva mjeseca nije branio, nije bio u ritmu utakmica u dresu Fenerbahčea, to što je obranio u dvije utakmice protiv velikog suparnika spada u red antologijskih predstava. Fenomenalno je branio 120 minuta, skoro je skinuo Mbappeu penal nakon što mu je obranio ‘sto zicera’. Volio sam Ladića i Subašića, jako cijenio Pletikosu, Butinu i Runju, ali najboljem golmanu kojeg smo ikad imali srećom tek dolaze najbolje golmanske godine.

Mogli bismo sada na dugo i široko lamentirati: da Francuzi imaju bazu, nadaleko poznate nogometne škole, da imaju infrastrukturu i da imaju sustav od najmlađih do seniora. Da, sve se to demonstriralo u jednoj večeri u kojoj ti je pomalo neugodno bilo gledati – Vatrene. I da, nogomet je jedina igra u kojoj bolji može rezultatski izgubiti. Da je tako bilo u nedjelju u Parizu (a moglo je kad se već stiglo do samih jedanaesteraca), kako bi crtani junak iz mojih dječačkih dana Calimero rekao: bila bi to prava pravcata nepravda.

Dalić je na kraju svog izlaganja nakon vjerojatno najslabije predstave Vatrenih od kad je izbornik (jesen 2017.) rekao najveću istinu: imamo puno igrača preko 30 godina i oni teško u tri dana mogu odigrati dvije ovako zahtjevne utakmice. Tu bih ja dodao da imamo sve najbolje igrače koji su zagazili duboko u jesen svojih karijera. Neće Modrić vječno trajati, a za njega nema zamjene. I nije to čudno, takav se rodi jednom ili niti jednom.

Kad se podvuče crta važno je da ukupni poraz u ove dvije utakmice neće imati kataklizmičke posljedice. Imamo novi ciklus, vjerojatno najlakšu skupinu ikad, te vremena da neki novi igrači stasaju, jer treba vidjeti koji će od senatora i dalje ‘jahati’ u tom nezaboravnom putovanju Vatrenih kroz povijest. Mi nikada nećemo trčati kao Francuzi, ali smo znali stati na loptu, pa onako usporeno, na onaj svoj način u kojem ima vica, duha i duše znali rušiti i najveće sile.

Bliska budućnost će nam pokazati kako ćemo izgledati u kvalifikacijama i na Svjetskom prvenstvu. Ali kad kad se tamo pojavimo onda je – bježite ljudi, bježite iz grada. Zato iz ovog poraza valja učiti.