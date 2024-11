Forever #family 🤝❤️🤗

🥈 2018 Silver-winning vice-captain @ivanrakitic visits #Croatia squad to support the national team before the crucial encounter with Portugal! #CROPOR #NationsLeague #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/HbqGgW99Ib

— HNS (@HNS_CFF) November 18, 2024