Prvi problem za Bilića: Kramarić propušta sljedeće okupljanje Vatrenih?

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Andrej Kramarić nakon povratka sa Svjetskog prvenstva podvrgnut je operaciji trbušnog zida. Hrvatski napadač već se duže vrijeme borio s ozljedom, a nakon Mundijala odlučio je riješiti problem kirurškim zahvatom u Sloveniji.

Kramarić je tijekom priprema tvrdio da je stanje pod kontrolom, no na SP-u nije dobio veliku minutažu. U četiri utakmice odigrao je ukupno 70 minuta, dok protiv Gane nije ulazio u igru.

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Prema prvim procjenama, oporavak bi mogao trajati oko dva mjeseca, što znači da je upitan za rujansku reprezentativnu akciju pod novim/starim izbornikom Slavenom Bilićem, prenosi tportal.

Vatrene tada očekuju vrlo zahtjevni ispiti protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, a eventualni izostanak Kramarića bio bi dodatni problem za novi početak reprezentacije. Iako nije imao veliku ulogu na posljednjem turniru, riječ je o jednom od najiskusnijih hrvatskih ofenzivaca i važnom članu momčadi.