Kramarić: Moglo je biti bolje protiv Škotske, no sutra imamo jasan cilj

Pobjeda bi im vjerojatno osigurala plasman u četvrtfinale. Uoči susreta, izbornik Zlatko Dalić i napadač Andrej Kramarić održali su konferenciju za medije, pri čemu je Kramarić prvi govorio.

Protiv Škotske ste postigli 30. gol, u Poljskoj vas čeka 100. nastup za reprezentaciju…

“Sigurno da bih odmah potpisao takvu karijeru. Nikad nisam razmišljao ni sanjao o takvim brojkama. Svaka utakmica za reprezentaciju je nešto posebno. Ovo je samo jedno dodatno zadovoljstvo. Teško je opisati sve ove rezultate s dečkima i šefom. Jednog dana će biti lijepo ne pričati ribičke priče klincima i unucima. Imat ćemo lijepe uspomene i to je to što će činiti ljepši moj život poslije karijere.”

Je li Vam cilj dostići Šukera (45 golova)?

“Nikada nisam razmišljao o tome niti mi je to bio cilj. Šuker je bio poseban igrač i ne razmišljam o tome ni sekunde. Želim ostati zdrav i igrati na visokom nivou, i dalje sam motiviran. To je moj jedini cilj. Ostali ciljevi su možda i ispunjeni, ali ljubav prema nogometu i reprezentaciji me guraju naprijed.”

Kako vam odgovara uloga u novom sustavu?

“Šef je odlučio promijeniti sistem, to zasad dobro funkcionira, možda je moglo biti i bolje protiv Škotske, ali mi smo tu da se prilagodimo sistemu i da probamo odigrati ono što šef od nas očekuje. Ništa mi nije problem, najbitnije mi je uživati na terenu i da napravim posao koji se od mene očekuje.”

Što očekujete od sutrašnje utakmice?

“Očekujemo intenzivnu utakmicu, koja neće biti lagana. Domaćin uvijek može biti vrlo neugodan. Cilj je jasan, ne izgubiti utakmicu i ići na sva tri boda te pokušati riješiti situaciju u grupu. Poljska ima svjetske kvalitete, pogotovo kada pričamo o Lewandowskom, koji nam iz svake polušanse može zapapriti.”

Čeka Vas ponovni susret s Robertom Lewandowskim…

“Lewandowski je jedan od najboljih napadača u zadnjih 20-30 godina, imam veliki respekt prema njemu, znamo se već jako dugo iz Bundeslige. I dalje je jedan od najboljih napadača na svijetu. Žao mi je da 2020. nije dobio Zlatnu loptu jer mislim da je to zaslužio.”

Kako komentirate što Vas često uspoređuju s Thomasom Mullerom?

“Svi znaju moju igru kroz cijelu karijeru, provlačila se ta tema kroz Bundesligu, moja sličnost s Thomasom Mullerom. Raumdeuter na njemačkom, tumač prostora na hrvatskom. Prošao sam svakakve pozicije tijekom karijere, pronalaženje praznog prostora, snalaženje u međuprostorima… Na malo inteligentniji način doći do gola, da tako kažem.

Muller je jedan od najboljih u povijesti Bundeslige i Bayerna, specifičan je lik, teško da će se takav roditi opet. Jedan je od mojih idola i veseli me da nekad mene uspoređuju s njim.”

Kakvu atmosferu očekujete?

“Spremni smo na vatrenu atmosferu, Poljska mora ići na pobjedu i mi ćemo biti spremni na to. Neće biti jednostavno, očekujemo pritisak s njihove strane, ali odigrali smo jako puno takvih utakmica i s tim iskustvom možemo izignorirati tu atmosferu. Moramo koncentrirano ući u utakmicu i mislim da možemo pobijediti svaku reprezentaciju.”