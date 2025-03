Jakić: Livaković je opet bio sjajan, a ima i jedna dobra stvar u ovoj cijeloj priči

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez polufinala Lige nacija nakon što u uzvratu u Parizu izvođenjem penala poraženi od Francuske 4:5 (0:2, 0:0).

Francuska je slavila u regularnom dijelu utakmice rezultatom 2:0, a strijelci su bili Michael Olise u 52. minuti i Ousmane Dembélé u 80. minuti. Nakon produžetaka bez pogodaka, odluka je pala tek u sedmoj seriji izvođenja jedanaesteraca.

Za Hrvatsku su precizni s bijele točke bili Nikola Moro, Kristijan Jakić, Mario Pašalić i Duje Ćaleta-Car, dok je Mike Maignan obranio udarce Martina Baturine i Josipa Stanišića, a Franjo Ivanović je promašio cijela vrata.

S druge strane, kod Francuske su uspješno realizirali Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Randal Kolo Muani, Désiré Doué i Dayot Upamecano, dok su Jules Koundé i Theo Hernández promašili.

Nakon lutrije penala, utakmicu je prokomentirao Kristijan Jakić za Novu TV.

“Svi smo razočarani. Istina je da su bili bolji i da su nas stalno napadali, ali mislim da smo imali i mi svoje prilike. Doveli smo stvar do penala i to je lutrija, ali danas nismo imali sreće, dok smo u nekim bitnim utakmicama imali sreće. Prvo poluvrijeme bilo je dobro i rezultatski smo uspeli odollijevati tih prvih 10-20 minuta.

Međutim, onda početkom drugog poluvremena taj pogodak. S ovakvom ekipom kao što je Francuska, teško je dignuti se visoko, pogotovo kad imaju 5-6 brzih igrača koji trebaju samo nekoliko sekundi da naprave razliku. To je jako teško braniti, napadaju u dubinu. Najveći problem je što smo stvarno dobro branili, imali su na početku nekoliko situacija, ali to je sve obranio Livaković, koji je bio odličan u tim 1 na 1 situacijama. Ali teško je, mi smo došli ovdje da pobijedimo, iako je bilo jasno da nije samo do nas.

Došli smo pobijediti, ali nešto se i njih pitalo. Igrali su kod kuće pred 70.000 ljudi, a to svakako utječe. Ne bih rekao da možemo sad govoriti da je moglo biti drugačije, ali dali smo sve od sebe, kako se kaže, i na kraju smo mogli proći. Livaković je opet bio sjajan, zamalo je obranio prva dva penala. To je šteta. Drugi je bio malo nezgodan, a u raspucavanju bilo je puno neizvjesnosti.

Jedino dobro u cijeloj ovoj priči je što imamo lakši put kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Iako je to daleko, još je prerano za razmišljati, ali dobro, idemo vidjeti. Protivnici su Češka, Gibraltar, Farski Otoci i Crna Gora. Krenut ćemo s Gibraltarom i Češkom. U početku, kada su se izvukle grupe, svi su govorili da smo u win-win situaciji, bez obzira hoćemo li proći skupinu ili ne, da je svejedno. Ja osobno to ne mogu komentirati, jer svi smo željeli pobijediti danas.

Na papiru je to lakši ždrijeb, ali nitko od nas to nije priželjkivao. Svi smo željeli doći do kraja, iako je Svjetsko prvenstvo naš glavni cilj. Borimo se za pehari i za našu domovinu. Tako da ne bih mogao komentirati”, zaključio je Jakić.