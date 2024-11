Hrvatske nogometašice saznale s kim će igrati iduće sezone u Ligi nacija

Na ždrijebu u Nyonu je odlučeno kako će hrvatske nogometašice iduće sezone u Ligi nacija nastupati u skupini 4 Lige B, a suparnice će im biti Češka, Ukrajina i Albanija.

Dvije najbolje trećeplasirane ekipe igrat će doigravanje protiv dvije najbolje drugoplasirane ekipe u Ligi C. Pobjednici će igrati u Ligi B europskih kvalifikacija, a poraženi u Ligi C. Dvije najniže rangirane trećeplasirane ekipe i četiri posljednjeplasirane ekipe ispast će u Ligu C.

Uvodna dva kola nove sezone igraju se krajem veljače iduće godine.

Prošle sezone, kada je Liga nacija nogometašica imala premijerno izdanje, Hrvatska je također igrala u skupini Lige B gdje je osvojila drugo mjesto. Hrvatice su bile iza Finske, a ispred Slovačke i Rumunjske. Potom su Hrvatice razigravale za potencijalni ulazak u Ligu A, ali su s ukupnih 0-8 poražene od Norveške.