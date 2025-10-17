Hrvatska nakon SP-a igra Ligu nacija, evo tko su mogući protivnici Vatrenima

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Nakon što završi Svjetsko prvenstvo 2026., što se tiče Europe dolazi Liga nacija.

Uefa je godinu dana od početka objavila jakosne skupine.

Hrvatska ostaje u eliti i A društvu Lige nacija, a nalazi se u drugom potu A lige. Hrvatska iduće godine sigurno neće u skupini igrati protiv Italije, Nizozemske i Danske.

Jedan protivnik Vatrenih je sigurno neugodan, a to je jedna reprezentacija iz prvog pota gdje se nalaze Španjolska, Portugal, Francuska i Njemačka.

U trećem potu prijete Srbija, Belgija, Engleske, Norveška, a u četvrtom Wales, Češka, Grčka i Turska.

Najteža moguća skupina: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska

Najlakša moguća skupina: Njemačka, Hrvatska, Srbija, Češka