Hrvatska nakon SP-a igra Ligu nacija, evo tko su mogući protivnici Vatrenima

Nations League 17. lis 20258:48 0 komentara
xxGoranxMehkekx via Guliver

Nakon što završi Svjetsko prvenstvo 2026., što se tiče Europe dolazi Liga nacija.

Uefa je godinu dana od početka objavila jakosne skupine.

POVEZANO

Hrvatska ostaje u eliti i A društvu Lige nacija, a nalazi se u drugom potu A lige. Hrvatska iduće godine sigurno neće u skupini igrati protiv Italije, Nizozemske i Danske.

Jedan protivnik Vatrenih je sigurno neugodan, a to je jedna reprezentacija iz prvog pota gdje se nalaze Španjolska, Portugal, Francuska i Njemačka.

U trećem potu prijete Srbija, Belgija, Engleske, Norveška, a u četvrtom Wales, Češka, Grčka i Turska.

Najteža moguća skupina: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska

Najlakša moguća skupina: Njemačka, Hrvatska, Srbija, Češka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)