HNS objavio cijene ulaznica za okršaj s Francuskom na Poljudu, uveli i jednu novost

Tom Dubravec / CROPIX via Guliver

U ponedjeljak, 3. ožujka, počinje prodaja ulaznica za prvu četvrtfinalnu utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Francuske koja će biti odigrana 20. ožujka u Splitu, na stadion Poljud od 20.45 sati.

Prodaja ulaznica bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama, navodi HNS.

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska – Francuska na stadionu Poljud u Splitu:

Pretprodaja ulaznica od 3. do 19. ožujka:

Zapad sredina (C, D, E, F): 50 €

Zapad (B, G): 40 €

Istok sredina (O, P, R, S): 50 €

Istok (N, T): 40 €

Sjever (H, I, J, K, L, M): 25 €

Jug (U): 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (20. ožujka):

Zapad sredina (C, D, E, F): 55 €

Zapad (B, G): 45 €

Istok sredina (O, P, R, S): 55 €

Istok (N, T): 45 €

Sjever (H, I, J, K, L, M): 30 €

Jug (U): 30 €

Osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS uvodi još jednu bitnu novost kojom će kupovinu ulaznica učiniti jednostavnijom i modernijom. Od ove utakmice, sve ulaznice će se nalaziti isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više neće biti potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina će se i dalje obavljati na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali sada ćete ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće (“print at home”) više neće biti dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja mobilne aplikacije dobit će svi kupci neposredno nakon kupovine ulaznica.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Sada će kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Ulaznice za utakmicu Hrvatska – Francuska moći će se kupiti i na pet Petrolovih benzinskih crpki i to na lokacijama:

– Solinska 35, Dujmovača, Split

– Zagorski put 29, Split

– Ulica put Bana 15, Dugopolje

– Cesta pape Ivana Pavla II. 366, Kaštel Novi

– Put Bioca 15, Šibenik

Prodaja ulaznica na Petrolovim lokacijama počinje u ponedjeljak, 3. ožujka u 14:00 sati. Kupci na Petrolovim prodajnim mjestima će dobiti potvrdu o kupovini ulaznica i uputu kako će dobiti ulaznice.

Rok za kupnju ulaznica traje do početka utakmice ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice će putem interneta biti dostupne na portalu za ulaznice, a poveznica će biti objavljena u ovoj vijesti tijekom ponedjeljka, nekoliko sati prije početka prodaje. Na portalu ćete moći pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Splitu zaštitarska služba dosljedno i striktno kontrolirati i uspoređivati osobne podatke s podacima na ulaznici te će na stadion moći ući samo osobe s usklađenim podacima. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na “crnom tržištu” s tuđim podacima na ulaznici. Također, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2×1 metar.

Tijekom subote, 1. ožujka najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina dobili su 24-satno pravo prvokupa ulaznica prema Programu vjernosti i to po sustavu:

– po četiri ulaznice prvih 26 navijača s 23 i više ulaznica u Programu vjernosti,

– po tri ulaznice svi od 27. do 63. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 19 do 22 ulaznice,

– po dvije ulaznice svi od 64. do 830. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 8 do 18 ulaznica,

Dan poslije, nakon isteka rokova gore navedenim navijačima još će svi oni od 831. do 1128. mjesta, koji imaju 7 ulaznica u Programu vjernosti dobiti 24-satno pravo prvokupa po jednu ulaznicu.

Informacije o prodaji ulaznica za utakmicu Francuska – Hrvatska u Parizu možete pronaći ovdje.

