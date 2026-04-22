Evo gdje Hrvatska gostuje prije Maksimira i Poljuda u okršajima Lige nacija

HMBxMedia UwexKoch via Guliver

Vrlo brzo nakon Svjetskog prvenstva doći će red na novo izdanje Lige nacija.

Hrvatski nogometni savez već je objavio gradove za prve dvije utakmice Vatrenih u Hrvatskoj. Utakmica Hrvatska – Engleska igrat će se 3. listopada na stadionu Maksimir i to bez gledatelja zbog kazne koju je HNS-u izrekla Disciplinska komisija Uefe.

POVEZANO Sigur: Najdraža uspomena sa SP-a mi je gol Kanade protiv Hrvatske

Tri dana kasnije Hrvatska protiv Španjolske igra na Poljudu.

I dok se još ne zna gdje će Hrvatska u nedjelju 15. studenog ugostiti Češku, objavljeni su gradovi domaćini u kojima će Vatreni otvoriti ovosezonsko izdanje Lige nacija.

Utakmica prvog kola skupine A3, Češka – Hrvatska, igrat će se u subotu 26. rujna, grad domaćin bit će Olomouc, na istoku Češke. Igrat će se na stadionu Andruv na kojem svoje domaće utakmice igra Sigma. Stadion može primiti 12.474 gledatelja, piše gol.hr.

Tri dana kasnije, u utorak 29. rujna, u sklopu drugog kola Španjolska i Hrvatska igrat će se u Murciji, na stadionu Nueva Condomina. To je dom nogometnog kluba Real Murcia, a zanimljivo je da ovo tek 16. stadion po veličini u Španjolskoj (kapacitet mu je 31.179).

