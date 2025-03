Deschamps se naklonio Mbappeu nakon preokreta protiv Hrvatske: ‘Kylian zrači energijom, on je sjajan vođa’

Podijeli :

Izbornik francuske reprezentacije Didier Deschamps izrazio je zadovoljstvo nakon velikog preokreta protiv Hrvatske i plasmana u polufinale Lige nacija.

U izjavi odmah nakon utakmice u Parizu naglasio je koliko je vjera u uspjeh bila ključna te je posebno istaknuo nekoliko igrača.

“Ova pobjeda puno govori o našoj reprezentaciji. Nakon prve utakmice imali smo sve što je trebalo, ali to tada nismo konkretizirali. Sada smo napravili iskorak i odigrali utakmicu na vrlo visokoj razini protiv iznimno kvalitetne hrvatske momčadi”, rekao je francuski izbornik i dodao:

“Logično je bilo da ne dođe do jedanaesteraca, no oni su nam opet donijeli sreću. Imali smo kvalitetu i mirnoću pred 80.000 ljudi, a to nam je bilo jako važno. Odigrali smo izvrsnu utakmicu s mladim igračima koji tek skupljaju iskustvo. Ovo će za njih biti iznimno važna stepenica u karijeri.”

Jedan od junaka utakmice bio je Michael Olise, koji je zabio prekrasan pogodak iz slobodnog udarca i oduševio publiku.

“Michael ima ogroman talent. Prošao je kroz teže faze, ali se jako razvijao u svom klubu i sada ubire plodove svog rada. Bio je briljantan u svom stilu igre. Potrebno mu je bilo malo više vremena, no pokazao je da zaslužuje povjerenje. Odlično je surađivao s ostalom trojicom u napadu, a njegova tehnička profinjenost i pogotkom iz slobodnjaka dali su nam krila. Sretan sam zbog njega”, poručio je Deschamps.

Posebnu pozornost privukao je i debitant Désiré Doué, koji je sa samo 19 godina upisao svoj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju.

“Znao sam što može ponuditi jer sam ga pratio u klubu. Najvažnije je da ostane skroman i usmjeren, na terenu i izvan njega. Ima sve – i tehniku, i zrelost. Kod njega je sve već sad na visokoj razini, a to nije iznenađenje jer mnogi mladi Francuzi rano ulaze u profesionalni svijet. Imamo još mladih s velikim potencijalom, gledao sam ih protiv Engleske u reprezentaciji do 21 godine”, naglasio je francuski izbornik.

Kylian Mbappé nije se upisao među strijelce već sedam utakmica zaredom u reprezentativnom dresu, no Deschamps je istaknuo njegovu ključnu ulogu u momčadi.

“Kylian zrači energijom. Od početka tjedna bio je izvanredan vođa, s vrlo jasnim i pravovremenim porukama, kako na terenu, tako i izvan njega. Pokazao je entuzijazam, volju i odlučnost. Bio je ključan u pripremi ove utakmice. Iza njega je težak period, ali nećemo se vraćati na to. Sjajno je preuzeo ulogu od Llorisa i Varanea nakon Svjetskog prvenstva 2022. Veliki je igrač i fantastičan kapetan”, zaključio je Deschamps.