Dalić: Volio bih četvrtfinale u Splitu, a ovu reprezentaciju želim izbjeći

Podijeli :

Damir Krajač Cropix Via Guliver

Zlatko Dalić nam je još jednom priredio da strahujemo do posljednjeg trenutka, ali još jednom napravio rezultat

Hrvatska nogometna reprezentacija ne može bez stresa. Nakon očajnog prvog i odličnog drugog poluvremena Vatreni su na kraju osvojili taj jedan jedini boj koji je bio neophodan da se završi na drugom mjestu. Liga nacija A i u sljedećem ciklusu, naša reprezentacija nastavlja kontinuitet.

“Nažalost opet smo se mučili, ali mi valjda jedino tako znamo. Više je bilo razdoblja dobre igre nego loše i dobili smo mlade igrače koji će biti još bolji. Imaju kvalitetu, ali sve ovo moraju proći i stasati uz Luku, Kovu, Kramu, Perišića… Ne bih bio sretan da smo prošli, a izgubili. I sad imam gorak okus jer imamo 8 bodova, a trebali smo ih imati 13. Ali bolje da je sad kriza rezultata nego kasnije. Na kraju smo imali šansu, baš šteta da nismo pobijedili na ovaj velik dan za Hrvatsku, ali kad prođeš i podvučeš crtu, ne može bolje – rekao je Dalić.”

Zašto ste na poluvremenu mijenjali Kovačića i Sosu te što ste rekli igračima?

“Predaleko smo stajali od igrača, premalo je bilo agresivnosti. Dopustili smo Portugalcima da šeću terenom i to je bilo jako, jako loše. U drugom dijelu smo promijenili sustav, Kova je osjetio aduktor pa smo ga poštedjeli, Sosu sam vadio samo zbog taktike jer smo promijenili način igre na četiri otraga i Gvardiol je postao lijevi bek. To je bilo puno bolje. Rekao sam im da moraju biti agresivniji, to su i Jakić i Pašalić donijeli.”

Kako ste vidjeli Luku Sučića?

On je već sadašnjost reprezentacije, bit će nositelj, kao i Baturina i ti mlađi koji dolaze. Ima sjajnu lijevu nogu, mirnoću…

Još jednom kad je trebalo Gvardiol je bio pravi.

“S 21 godinom otvorio mu se cijeli svijet, svi govore o njemu, velikom novcu, teško mu se nositi s tim. U Cityju je zvijezda pa idući tjedan malo pogriješi pa udaraju po njemu. Treba ga podržati, kvaliteta je ogromna, ali dogode se sitni kiksevi. U Škotskoj je igrao dobro, ali dvaput ga je prošao dečko koji igra u Liverpoolu i odmah neki pišu da nije “taj”. Piše se toliko hvalospjeva da ne znam kako se nositi s tim. Danas je bio top.”

Imate li želje pred ždrijeb četvrtfinala?

“Već smo više puta pokazali i dokazali da se možemo nositi sa svima, ali izbjegao bih Španjolsku. Bit ćemo do tada stariji, iskusniji, bolji. Imali smo dosta borbe i sve što su danas momci prošli, Poljsku i Škotsku, je dobitak za njih, da vide kolika je to muka, borba. Uvijek u Splitu imamo veliku podršku, razgovarat ćemo o tome da i četvrtfinale igramo u Splitu, zašto ne?”