Zrinjski poslao poruku Matanoviću i Freiburgu: ‘Moramo nakratko porazgovarati…’

xArnexAmbergx via Guliver

Zrinjski iz Mostara, našao se pred nevjerojatnom prilikom za izravan plasman u doigravanje za Konferencijsku ligu

Osvajanjem BiH Kupa protiv Veleža Zrinjski se našao u sjajnoj situaciji po pitanju Europe, ali za to trebaju ‘pomoć’ Freiburga. Zrinjski se putem svojih službenih kanala obratio njemačkom bundesligašu. U duhovitoj objavi i uz fotografiju hrvatskog reprezentativca i Freiburgova napadača Igora Matanovića.

“Dragi prijatelji iz SC Freiburg, dragi Igore!

Moramo nakratko porazgovarati o vašoj “domaćoj zadaći” za ostatak sezone! Zahvaljujući čudesnom svijetu UEFA-inih koeficijenata, raznim pomicanjima i, budimo iskreni, prstohvatu nogometne magije, situacija za nas izgleda ovako: ako osvojite 7. mjesto u Bundesligi i usput osvojite Europa ligu, mi upadamo izravno u play-off Konferencijske lige sljedeće sezone! Nema pritiska, zar ne? Samo mala usluga među prijateljima. Držimo vam palčeve (iz čisto sebičnih razloga, naravno)! Ako uspijete, častimo vas hladnim pićem u Mostaru!

Challenge accepted?

Srdačan pozdrav iz Mostara!

HŠK Zrinjski Mostar”, stoji u objavi kluba na Instagramu.

Da bi Zrinjski preskočio drugo i treće pretkolo te se plasirao izravno u doigravanje, potrebno je da se poklope dva uvjeta. Prvi je da Freiburg osvoji Europa ligu, gdje ga u finalu čeka engleska Aston Villa. Drugi je uvjet da Freiburg njemačko prvenstvo završi na točno sedmom mjestu, poziciji koju trenutačno i drži.