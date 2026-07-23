Zrinjski ostao zaleđen na Islandu, Rožman opet na mukama

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F.Z./N1

Zrinjski se s Islanda vraća s minimalnim porazom od Valura (1:0) u prvom susretu europskog dvomeča, iako je prema prikazanom mogao izvući puno bolji rezultat.

Mostarci su već u prvom poluvremenu bili opasnija momčad. Ćuže i Stapić imali su dobre prilike, a Zrinjski je čak dva puta pogodio okvir gola. Ćuže je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog zaleđa, dok je Morris pogodio gredu nakon kornera.

Domaći Valur prijetio je uglavnom iz tranzicije i visokog presinga, ali je vratarski dvoboj dobivao golman Zrinjskog Šubarić. Na odmor se otišlo bez pogodaka, što je više odgovaralo islandskoj momčadi.

U nastavku je Zrinjski nastavio tražiti pogodak, ali je kažnjen za brojne promašaje. Valur je u 65. minuti iz brze kontre poveo preko Haraldssona, što se pokazalo ključnim trenutkom utakmice.

Najveću priliku za izjednačenje imao je kapetan Nemanja Bilbija, koji je u 67. minuti promašio gotovo nemoguće – s nekoliko metara nije uspio pogoditi praznu mrežu. Do kraja susreta Zrinjski je pokušavao, ali je vratar Valura Frederik Schram briljirao i sačuvao pobjedu svoje momčadi.

Valur tako na uzvrat u Mostar donosi minimalnu prednost, dok Zrinjski može žaliti za propuštenim prilikama. S obzirom na prikazanu igru, dvoboj je i dalje potpuno otvoren.