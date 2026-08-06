‘Zahvalan sam Jakiroviću zbog debija u Dinamu, a finska liga je dinamičnija od HNL-a’

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Mika Kylmaniemi All Over Press via Guliver Images

Ilves stiže u četvrtak na Rujevicu kao svojevrsna nepoznanica. Finski nogomet i njegovi klubovi nisu nekakav bauk, barem na papiru, ali ponekad se baš u tome i nalazi opasnost ako takvog protivnika podcijeniš. Kakav je Ilves i kakav je generalno finski nogomet otkriva nam vratar Ilvesa Faris Krkalić.

Krkalić (24) je rođeni Sarajlija koji je iz Sarajeva stigao u Dinamo 2018. godine te nakon posudbi u Sesvetama i Kustošiji dočekao prvi i jedini nastup za Modre, u zadnjem kolu sezone 2023./24. protiv Rudeša. Trener je tada bio Sergej Jakirović, a u Maksimiru se slavila dupla kruna.

Dvije godine kasnije Krkalić je u Finskoj, prvi je vratar Ilvesa, Rijekina suparnika u trećem pretkolu Konferencijske lige. Prva se utakmica igra u četvrtak na Rujevici u 20:45 sati.

“Bit će tvrda, natjecateljska utakmica. Dva različita stila nogometa. Bit će dobra utakmica, vjerujem”, rekao je Krkalić u razgovoru za Sport Klub s našim Denisom Draganovićem.

Ilves dolazi iz pretežito hokejaškog grada Tamperea, hvata li polako nogomet korak s tom popularnosti?

“Velika je to razlika u odnosu na Hrvatsku gdje je nogomet popularniji, ali i ovdje se diže. Na svakoj domaćoj utakmici imamo dosta gledatelja, a i Finska se polako približava rezultatima u nogometu.”

Kakav je život u Tampereu i čujete li se s bivšim golmanom Rudeša Matejem Markovićem koji je u HJK Helsinkiju?

“Kako ne. Dosta smo dobri, čujemo se često. Velika mi je potpora jer je on više prošao u karijeri nego ja. Mogu se dosta osloniti na njegove savjete. Odličan igrač i čovjek.”

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A kakav je finski nogomet?

“Oni rade dosta drugačije u odnosu na Hrvatsku. Nama je liga počela u travnju i završava u studenom da se zaobiđu teži vremenski uvjeti. Sve se igra na umjetnoj travi s čime će se Rijeka susresti kod nas pa ćemo vidjeti kako će se snaći.”

Zadovoljni ste konkurentnošću lige?

“Dosta je dinamično, pogotovo u završnici kad se dijelimo na Ligu za prvaka i za ostanak. Kvalitetom su svi dosta blizu, što se vidi i u Europi. Još smo svi u igri, četiri od četiri. Dosta je dinamičnije nego HNL i više je ekipa dosta bliže.”

Da se vratimo malo u sezonu 2023./24. i vaš debi u Dinamu pod Jakirovićevim vodstvom…

“Nestvarno! To je bila sezona o kojoj se mogla knjiga napisati. Toliko turbulentno i uzbudljivo, a nagradili smo se duplom krunom. Neizmjerno sam zahvalan treneru što mi je dao šansu braniti boje Dinama u zadnjoj utakmici sezone.”

Igrali ste s Ivanom Nevistićem koji je trenutno rezerva u Dinamu, kako to tumačite?

“Radio sam rame uz rame s njim i Zagorcem, on je izuzetan čovjek i golman. Vrlo visoke kvalitete. Te sezone sam puno stvari pokupio od njega.”

Pratite li BH Premijer ligu?

“Naravno da pratim. Pogotovo Sarajevo jer sam iz tog kluba došao u Dinamo. Zanimljiva liga, dosta kvalitete…”

Prognoza utakmice s Rijekom?

“Teško je prognozirati. Nisam neki prognozer. Borit ćemo se muški pa nek’ bolji pobijedi. Nema pravila niti je itko slučajno tu, bit će kvalitetno s obje strane”, zaključio je Krkalić.