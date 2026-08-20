Vušković oduševio u službenom debiju za Brighton: Statistika govori sve

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Brighton & Hove Albion FC

Hrvatski reprezentativni stopera Luka Vušković upisao je impresivan službeni debi za engleski Brighton.

U prvoj utakmici play-offa za ulazak u Konferencijsku ligu, Brighton je na gostovanju kod norveškog Tromsoa odigrao 0:0, a upravo je mladi hrvatski branič bio ponajbolji pojedinac na terenu.

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Vušković je odigrao svih 90 minuta i dominantnom predstavom zaslužio ocjenu 8.1 prema Sofascoreu, čime je bio najviše ocijenjeni igrač engleske momčadi. Unatoč žutom kartonu iz 48. minute, 19-godišnji stoper bio je nepremostiva prepreka u obrani Galebova.

Upisao je 12 dobivenih duela iz 14 pokušaja, dvije presječene lopte te pet osvojenih posjeda. Uz defenzivnu stabilnost, istaknuo se i u organizaciji igre sa 96 točnih dodavanja, od kojih je čak 54 uputio na suparničkoj polovici, ističe Germanijak.

Prolaz u grupnu fazu engleski će sastav tražiti za sedam dana na svom stadionu, a u međuvremenu ih u nedjelju očekuje otvaranje nove sezone Premier lige protiv Aston Ville.