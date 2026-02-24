Vratar ciparske Omonije slomio kralježnicu uoči uzvrata s Rijekom

Podijeli :

Akcji/NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

Ciparska Omonia suočava se s ozbiljnim poteškoćama uoči uzvrata doigravanja Konferencijske ligu protiv Rijeke. Tijekom vikenda nisu samo poraženi u prvenstvenom derbiju od najvećeg suparnika APOEL-a, nego su ostali i bez prvog vratara Fabiana zbog teške ozljede.

Iskusni 37-godišnji Brazilac, nekadašnji član Porta i Fenerbahçea te od prošle godine naturalizirani ciparski reprezentativac, nezgodno je pao u završnici susreta i hitno je prevezen u bolnicu. Liječnički nalazi potvrdili su prijelome kralježnice, što je velik udarac za klub iz Nikozije nekoliko dana prije gostovanja na Rujevici.

U uzvratu će među vratnicama stajati deset godina mlađi Nigerijac Francis Uzoho, također reprezentativac, koji je ove sezone skupio šest nastupa, ali je dosad bio u sjeni Fabiana.

Fabian se nakon objave o ozljedi javio sa svoj Instagram profila: “Nažalost, morat ću izbivati nekoliko dana kako bih se oporavio. Nije lako, ali znam da Bog uvijek ima kontrolu nad svime što se događa u mom životu. Hvala vam puno svima koji su mi poslali poruke podrške. Uskoro ću se vratiti, i to jači.”

Trener Henning Berg u derbiju protiv APOEL-a napravio je čak sedam izmjena u odnosu na sastav koji je tri dana ranije igrao protiv Rijeke, no rezultat je ponovno bio nepovoljan, poraz od 1:0. Iako je Omonia i dalje uvjerljivo vodeća na ljestvici sa šest bodova prednosti ispred Apollona iz Limassola, prvi put nakon gotovo 11 mjeseci povezala je dva uzastopna poraza.