VIDEO / Tokić za SK: Rijeka je skupo prodala kožu u prvom dijelu, ali ne treba se predati

Mario Tokić bio je gost Jutra SK gdje je prokomentirao Rijekin poraz (2:1) od Strasbourga u Konferencijskoj ligi, ali i najavio ono što čeka igrače Victora Sancheza u uzvratnoj utakmici, ali i u prvenstvenim utakmicama.

Rijeka je ostavila dobar dojam protiv Francuza i hrabro je pala?

“Pa je, ja inače ne volim slaviti poraze, ali ovo je jedna od onih utakmica gdje ja moram pohvaliti Rijeku koja je skupo prodala kožu u ovom prvom poluvremenu jer ostaje uzvrat. Ne treba se predavati, jučer su sami sebi te nekakve granice pomjerili prema gore tako da imaju šansu u Francuskoj izvući pozitivan rezultat i da eventualno prođu dalje.”

Prvo poluvrijeme, greške Rijekine obrane?

“Svaka utakmica ima te svoje kritične trenutke, a to su naročito početak prvog i drugog poluvremena. Tu je koncentracija jučer malo zakazala, oni su odigrali fenomenalnu akciju, uvukla se neka nervoza, a i ja moram reći, bez obzira što je Rijeka stiskala gore na početku, Strasbourg je mogao zabiti koji gol više i odvesti utakmicu u skroz drugom smjeru…”