VIDEO / Šahtar obranio veliku prednost iz Nizozemske i izborio prvo europsko polufinale nakon šest godina

(AP Photo/Patrick Post) via Guliver Image

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige Šahtar je u Alkmaaru protiv AZ-a branio prednost od 3:0 koju je stekao u Poljskoj na neutralnom terenu. Ukrajinska momčad je na gostovanju obranila prednost remijem od 2:2 te je s ukupnih 5:2 izborila polufinale trećerazrednog europskog natjecanja.

Nakon prvih 45 minuta nije bilo pogodaka, a onda je nakon 13 minuta igre u drugom dijelu Alisson zabio za 1:0 Šahtara. Odigrali su igrači ukrajinskog velikana brzu tranziciju te je Kaua Elias uposlio Alissona, a mladi 20-godišnji Brazilac potom je pogodio za 1:0 i ukupnih 4:0.

U 73. minuti je Danac Isak Jensen pogodio iz slobodnog udarca te je AZ-u dao minimalnu nadu u povratak.

Nada je postala nešto veća kada je u 80. minuti Matej Sin lijepo pogodio za 2:1 nizozemske momčadi.

U 10 minuta trebali su postići još dva gola kako bi izborili produžetke. Međutim, u 84. minuti napravili su veliku grešku koju je iskoristio Luca Meirelles. Brazilski nogometaš zabio je iz kontre za 2:2 i ukupnih 5:2 Šahtara za prolazak u sljedeću fazu.

Ovom pobjedom u dvomeču Šahtar je izborio prvo europsko polufinale nakon sezone 2019./2020. kada su u polufinalu Europalige izgubili od milanskog Intera s 5:0. Tada se zbog korone igrala samo jedna utakmica na neutralnom terenu.

Šahtar je inače jednom i osvojio europski naslov. Bilo je to u sezoni 2008./2009. kada su u tadašnjem Kup UEFA-i s 2:1 porazili Werder Bremen u finalu.

Za prolaz u svoje novo europsko finale Šahtar će igrati protiv pobjednika dvomeča između Crystal Palacea i Fiorentine. U prvom susretu s 3:0 je bila bolja londonska momčad pa se očekuje da će Orlovi obraniti prednost u Firenci.

