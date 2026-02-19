VIDEO / Pogledajte golčinu koja je Riječanima donijela veliku prednost pred uzvrat na Rujevici

HNK Rijeka slavila je 1:0 na gostovanju kod AC Omonia u Nikoziji u prvoj utakmici play-offa UEFA Europa Conference League. Pogodak odluke zabio je Daniel Adu-Adjei u 86. minuti, a uzvrat se igra za tjedan dana na Rujevici. Riječani su započeli susret s trojicom u zadnjoj liniji i bez važnih igrača Duje Čop i Stjepan Radeljić.

Domaćini su agresivnije otvorili utakmicu, dok je Rijeka pokušavala spustiti ritam. U prvom poluvremenu posebno se istaknuo vratar i kapetan Martin Zlomislić, koji je u završnici imao nekoliko sjajnih obrana — zaustavio je veliku priliku Ryan Mmaee u sudačkoj nadoknadi, a ranije i opasan udarac Willy Semedoa. S druge strane, najbolju šansu za goste propustio je Ante Matej Jurić, koji je iz okreta s petnaestak metara pogodio okvir gola.

Pobjednički trenutak stigao je u 86. minuti: Tiago Dantas probio je desnu stranu i ubacio na peterac, gdje se Adu-Adjei, koji je ušao samo pet minuta ranije, snašao i petom poslao loptu u mrežu.

Ukupni pobjednik dvoboja Rijeke i Omonije u osmini finala igrat će protiv boljeg iz susreta RC Strasbourg Alsace – Raków Częstochowa.

