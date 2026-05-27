VIDEO / Pogledajte gol kojim je Sosin Crystal Palace osvojio Konferencijsku ligu

Podijeli :

Nogometaši Crystal Palacea pobjednici su Konferencijske lige nakon što su u finalu u Leipzigu pobijedili Rayo Vallecano 1:0.

U petom izdanju Konferencijske lige dobili smo i petog različitog pobjednika. Nakon Rome, West Hama, Olympiakosa i Chelsea na pobjednički tron uspeli su se i nogometaši Crystal Palacea.

Pogodak odluke postignut je u 51. minuti, a strijelac je bio Jean-Philippe Mateta. Velike zasluge za gol idu i Adamu Whartonu koji je povukao loptu gotovo s centra do kaznenog prostora, a potom sjajno pucao, Batalla je obranio, a Mateta pospremio odbijanac u gol.

Borna Sosa nije zaigrao za londonski sastav, ali je postao prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio Konferencijsku ligu.

Za Crystal Palace je to prvi europski trofej u povijesti kluba, te treći pokal u posljednjih 12 mjeseci. U svibnju 2025. osvojili su FA kup, a u kolovozu prošle godine i FA Community Shield.

Palace je i drugi engleski klub koji je ove sezone osvojio europski trofej nakon slavlja Aston Ville u Europskoj ligi. Vrhunac klupske sezone je u subotu kada će u Budimpešti u finalu Lige prvaka igrati branitelj naslova PSG i Arsenal.

Nogometašima Rayo Vallecana ostaje utjeha da su već samim ulaskom u finale ostvarili najveći uspjeh u povijesti kluba.