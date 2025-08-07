VIDEO / Partizan daleko od Europe, Škoti upisali veliku pobjedu u Beogradu

Podijeli :

Nogometaši Partizana izgubili su 2:0 na domaćem terenu od škotskog Hiberniana u trećem pretkolu Konferencijske lige. Za beogradski sastav sve je krenulo nizbrdo kada je Vukašin Đurđević u samo pet minuta zaradio dva žuta kartona te je time završila utakmica za njega. Boyle je u 40. minuti zabio za vodstvo Škota, a isti igrač je zabio za konačnih 2:0 u 70. minuti iz penala. Uzvrat je za tjedan dana u Edinburghu.